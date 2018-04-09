Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: 'Görüşmelerimizin Kırgız-Türk ilişkilerine yeni ivme kazandıracağını ümit ediyoruz' - ANKARA

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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: 'Görüşmelerimizin Kırgız-Türk ilişkilerine yeni ivme kazandıracağını ümit ediyoruz' - ANKARA
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov: "Görüşmelerimizin Kırgız - Türk ilişkilerine yeni ivme kazandıracağını ümit ediyoruz" - ANKARA - Basın toplantısına katılanlardan detaylar - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'un konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ceenbekov'un tokalaşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.
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