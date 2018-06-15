Kilis’te top kapma izdihamı

-Oluşan kalabalık

-Velilir ile çocukların top kapması

-Çocukların atılan topları birbirinin elinden kapma yarışı

-Top kapta yarışından görüntüler



( KİLİS -ÖZEL-HD)-MHP'nin milletvekili adayları tarafından bayram yerinde top dağıtılırken izdiham yaşandı KİLİS



- Kilis'te MHP'nin milletvekili adayları tarafından bayram yerinde top dağıtılırken izdiham yaşandı. MHP Kilis milletvekili adayları Hasan Mısırlıgil ile Abdullah Alpdağ, çocukların eğlence merkezi olan bayram yerinde futbol topu dağıttı.

Çocukların ve anne babalarının seçim aracının yakınına akın etmesi nedeniyle izdiham yaşandı. Görevliler ne yapacağını şaşırırken, minibüsün içerisindeki yüzlerce top birkaç dakika içerisinde tükendi. Çocukların ve ailelerinin top kapma yarışı ilginç görüntüler oluşturdu.

