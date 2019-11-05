Kılıçdaroğlu: 'Zam geldikçe enflasyon düşüyor' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Zam geldikçe enflasyon düşüyor" - TBMM - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (6)"Zam geldikçe enflasyon düşüyor. Zam geliyor ha bire, enflasyon sürekli düşüyor. Nasıl oluyor bu? Dünyada yeni bir şey bulduk herhalde, yeni bir model bulduk herhalde"
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