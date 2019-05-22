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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: '(YSK'nın gerekçeli kararı açıklaması) Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: '(YSK'nın gerekçeli kararı açıklaması) Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: "(YSK'nın gerekçeli kararı açıklaması) Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz" - ANKARA - Elmadağ Belediyesi'nin düzenlediği iftar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'nın İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararına ilişkin değerlendirmesiANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elmadağ Belediyesince düzenlenen iftar programının ardından YSK'nin İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararın açıklamasına yönelik basın mensuplarının sorusunu yanıtladı."Genel Merkeze gidiyorum. Orada arkadaşlarla görüşeceğiz. Durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz"

Gerekçeli Karar Basın Mensupları 

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