Kılıçdaroğlu: 'Yaşanan ekonomik krizin faturası işçinin sırtına yıkılmasın' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Yaşanan ekonomik krizin faturası işçinin sırtına yıkılmasın" - ANKARA - Genel detay - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.
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