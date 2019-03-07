Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak mitinge katıldı - AYDIN
- Miting alanından görüntüler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelişi ve partilileri selamlaması - Mitinge katılanlardan detaylarAYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın 'da düzenlenen ortak mitinge katıldı. (7)
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