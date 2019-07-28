Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu - İSTANBUL
- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Serpil Birinci'nin nikah töreni - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nikahı kıyması ve konuşma yapması - Gelin ve damadın imza atmaları - Nikah şahitleri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in imza atmaları - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıKılıçdaroğlu nikah şahidi oldu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın nikah şahitliğini yaptıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın nikah şahitliğini yaptı.Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Mihriban ve Turhan Birinci ile Kadriye ile Ömer Yavuzyılmaz çiftlerinin çocukları Serpil ile Deniz'in İstanbul 'daki nikah törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu şahitlik yaptı.Nikahın kıyılmasının ardından çifte aile cüzdanını veren Kılıçdaroğlu, mutluluk dileklerini iletti.Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
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