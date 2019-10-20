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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu - ANKARA Video

Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahidi oldu - ANKARA Video

- Eski milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun kızının nikah töreni - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu - Nikah törenin görüntüleriKılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun kızının nikah törenine katılarak, nikah şahitliği yaptıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nikah şahidi oldu.Kılıçdaroğlu ve Akşener, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun kızının nikah törenine katıldı.
Nisa ve Selimhan Uzaktaş'ın nikah şahitliğini, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

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