Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu ve Akşener bu akşam bir araya gelecek Haberi

Kılıçdaroğlu ve Akşener bu akşam bir araya gelecek Haberi

Koray Aydın açıklama

( ANKARA ) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: - "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek" ANKARA

Genel Başkan Basın Mensupları 


- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in bu akşam CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, devam eden ittifak görüşmeleri çerçevesinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Koray Aydın, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık, genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu GörüşmesiBaşbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu Görüşmesi
Binali Yıldırım Acılarını PaylaştıBinali Yıldırım Acılarını Paylaştı
Başbakanlıkta Ünlüler GeçitiBaşbakanlıkta Ünlüler Geçiti
CHP'nin Basın Toplantısında KrizCHP'nin Basın Toplantısında Kriz
HAS Parti Kongresinde Partililer Birbirine GirdiHAS Parti Kongresinde Partililer Birbirine Girdi
Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii ZirvesiBeştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı