Kılıçdaroğlu: ''Vatanını seven herkes bizim için milliyetçidir'' - MUĞLA
- Bodrum Otogarı Temel Atma Töreni - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na organik ürün hediye edilmesi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun temel atma töreninde butona basmasıMUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bodrum'da düzenlenen Bodrum Otogarı Temel Atma Töreni'ne katıldı, vatandaşlara hitap etti.(2)
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