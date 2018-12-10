Kılıçdaroğlu: 'Uygulanması zorunlu olan AYM kararları, alt mahkemeler tarafından uygulanmıyor' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Uygulanması zorunlu olan AYM kararları, alt mahkemeler tarafından uygulanmıyor" - TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - TBMM Genel Kurulu'ndan detaylar TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerine başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. (6)