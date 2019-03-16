Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi bu çıkmazdan birlikte kurtarmamız lazım' - İZMİR Haberi
Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi bu çıkmazdan birlikte kurtarmamız lazım" - İZMİR - CHP Bergama Mitingi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti. (3)Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye, yani bankacıya ödediği faiz ne kadar? 149 milyar dolar"Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmamız lazım. Birlikte kurtarmamız lazım. Birlikte mücadele etmemiz lazım"Kılıçdaroğlu: "Ne getirirlerse sıfır vergiyle. Sonra dönüp köylüye diyorlar ki 'Neden zam yaptın? Patates niye pahalı, soğan niye pahalı. Zammı yapan sensin. Doğal gaza zammı yapan sensin. Elektriğe zammı yapan sensin, suya zammı yapan sensin, ilaca zammı yapan sensin. Onları da sıfır vergili ver bak bakalım köylü nasıl üretiyor"
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