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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye özellikle tarım alanında üretimden büyük ölçüde koparıldı' - ANTALYA

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye özellikle tarım alanında üretimden büyük ölçüde koparıldı' - ANTALYA

Kılıçdaroğlu: "Türkiye özellikle tarım alanında üretimden büyük ölçüde koparıldı" - ANTALYA Salondan ve katılımcılardan detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya 'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi. (2)

Misyon Tarım İş Dünyası 

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