Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Ortadoğu politikasında kendi güvenliğini sağlamak zorundadır' - ANKARA Haberi
Kılıçdaroğlu: "Türkiye Ortadoğu politikasında kendi güvenliğini sağlamak zorundadır" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Atalay, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. (4)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım