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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Ortadoğu politikasında kendi güvenliğini sağlamak zorundadır' - ANKARA Haberi

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Ortadoğu politikasında kendi güvenliğini sağlamak zorundadır' - ANKARA Haberi

Kılıçdaroğlu: "Türkiye Ortadoğu politikasında kendi güvenliğini sağlamak zorundadır" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Atalay, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
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Politika Basın Toplantısı Toplantı 

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