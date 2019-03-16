Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'nin bir vicdan muhasebesi yapmaya ihtiyacı var' - İZMİR Haberi
Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin bir vicdan muhasebesi yapmaya ihtiyacı var" - İZMİR - - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gelişi - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in konuşması - Mitinge katılanlardan görüntüler - Kemal Kılıçdaroğlu'nun partilileri selamlaması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıİZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım