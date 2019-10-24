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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti

Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti

Açıklamalar

Geçmiş Olsun 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, HAK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı temsilcilerini makamında kabul etti.CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu’nun da katıldığı kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na özellikle Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki görüşlerimizi aktarma fırsatımız oldu. Buradan da Sayın Bahçeli’ye geçmiş olsuna ve harekatla ilgili görüşlerimizi aktaracağız” dedi.

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