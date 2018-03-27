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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Tefeciye teslim olandan bu memlekete hayır gelmez' - TBMM Haberi

Kılıçdaroğlu: 'Tefeciye teslim olandan bu memlekete hayır gelmez' - TBMM Haberi

Kılıçdaroğlu: "Tefeciye teslim olandan bu memlekete hayır gelmez" - TBMM - CHP Grup toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu.
(11)"Önüne geldiğinde KHK çıkarıyorsun. Önüne geldiğinde üniversite hocasını atıyorsun, milletvekilini hapise atıyorsun, öğretim üyesini üniversiteden atıyorsun. Bir KHK çıkar. De ki, 'Faizi sıfırladım' Vallahi alkışlayacağım"

Öğretim Üyesi Toplantı Allah Milletvekili Kışla 

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