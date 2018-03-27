Kılıçdaroğlu: 'Siyasilerin Suriye ve Ortadoğu'da yaptığı bütün hataları Ordu düzeltmeye çalışıyor' - TBMM Haberi
Kılıçdaroğlu: "Siyasilerin Suriye ve Ortadoğu'da yaptığı bütün hataları Ordu düzeltmeye çalışıyor" - TBMM - CHP Grup toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu. (6)"Siyasilerin, yani AK Parti hükümetlerinin Suriye ve Ortadoğu'da yaptıkları bütün hataları Ordu düzeltmeye çalışıyor"