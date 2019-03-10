Kılıçdaroğlu: 'Siyasi partilerin yöneticileri iyi yönetici, düzgün yönetici seçmek zorundadır' - ANTALYA Haberi
Kılıçdaroğlu: "Siyasi partilerin yöneticileri iyi yönetici, düzgün yönetici seçmek zorundadır" - ANTALYA
: - Salondan ve katılımcılardan detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle bir araya geldi. (3)
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