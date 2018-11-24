Kılıçdaroğlu: 'Siyaset kurumu eğitimi tepeden tırnağa bozmuştur' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Siyaset kurumu eğitimi tepeden tırnağa bozmuştur" - ANKARA - Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşmasına katıldı. (2)"Siyaset kurumu eğitimi tepeden tırnağa bozmuştur. Bunun düzeltilmesi için birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi yapacak olanların başında öğretmenler gelir"