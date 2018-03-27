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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Sen ne yerlisin, ne de millisin. Senin adın gayri milli bir hükümet, gayri milli bir yönetim' - TBMM

Kılıçdaroğlu: 'Sen ne yerlisin, ne de millisin. Senin adın gayri milli bir hükümet, gayri milli bir yönetim' - TBMM

Kılıçdaroğlu: "Sen ne yerlisin, ne de millisin. Senin adın gayri milli bir hükümet, gayri milli bir yönetim" - TBMM - CHP Grup toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu.
(2)"İşçi çalıştırılmıyor ama ne yapılıyor. Türkiye, taşkömürü ihtiyacı nereden karşılanıyor? İthalatla. Diyorlar ya, 'biz yerliyiz ve milliyiz' Yerli kömür aşağıda, milli vatandaş yukarıda. Niye sen kömürü ona çıkartmıyorsun da Amerika'dan Kolombiya'dan kömür getiriyorsun? Sen ne yerlisin, ne de millisin. Senin adın gayri milli bir hükümet, gayri milli bir yönetim"

Toplantı Hükümet 

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