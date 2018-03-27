Kılıçdaroğlu: 'Şehitler arasında, şehit yakınları arasında, gaziler arasında ayırım yapanlar vatan hainleridir' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Şehitler arasında, şehit yakınları arasında, gaziler arasında ayırım yapanlar vatan hainleridir" - TBMM - CHP Grup toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu. (5)"Şehitler arasında, şehit yakınları arasında, gaziler arasında ayırım yapanlar vatan hainleridir"