Kılıçdaroğlu: 'Sadece bir yılda bir milyonu aşkın insan işsiz kaldı' - İZMİR Haberi
Kılıçdaroğlu: "Sadece bir yılda bir milyonu aşkın insan işsiz kaldı" - İZMİR - CHP Bergama Mitingi - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti. (2)Kılıçdaroğlu: "17 yılda bizim babalarımızın kurduğu fabrikaları sattılar. 70 milyar dolarlık da gelir elde ettiler, vergilerden ayrı olarak. 500 milyar liralık bir borçlanmanın altına Türkiye girdi. Neden şimdi soğan kuyruğu, neden patates kuyruğu? Neden çocuklar yatağa aç giriyor?"Kılıçdaroğlu: "Sadece bir yılda bir milyonu aşkın insan işsiz kaldı. İşsizlik nedir acaba bilirler mi köşkte, sarayda oturanlar. İşsizliğin ne olduğunu bilirler mi acaba?Kılıçdaroğlu: "Bu fabrikaları satarak domates alıyoruz, bunları satarak tütün alıyoruz, fabrikaları satarak patates alıyoruz. Dünyayı tersine döndürdüler"
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