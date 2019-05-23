Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı kabul etti - ANKARA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabulü - Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan - Kabulden detaylarKılıçdaroğlu'nun kabulü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'la görüştüANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen olayda yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ile bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.Kabule, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da katıldı.
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