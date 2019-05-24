Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinin bahçesine ağaç dikti - ANKARA
- CHP Genel Merkezinin önünden görüntü - Bahçeden detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahçeye gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprağı , ağağ dikmek için açılan çukura dökmesi - Detaylar - Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıKılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinin bahçesine ağaç diktiANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkez binasının bahçesine ağaç dikti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprağı ağaç için açılan çukura döktü.
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