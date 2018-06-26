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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi' - ANKARA Haberi

Kılıçdaroğlu: 'Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi' - ANKARA Haberi

Kılıçdaroğlu: "Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği basın toplantısı - Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
(1)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, kolay elde edilebilecek bir başarı değildir."

Basın Toplantısı Toplantı 

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