Kılıçdaroğlu: 'Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği basın toplantısı - Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, kolay elde edilebilecek bir başarı değildir."