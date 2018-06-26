Kılıçdaroğlu: 'Parlamentonun itibarını biz koruyacağız' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Parlamentonun itibarını biz koruyacağız" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği basın toplantısı - Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Parlamentonun itibarını biz koruyacağız, milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, o yetkiyi nasıl kullanacağımızı da biliyoruz. Duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti'dir, 7 puan kaybetmiştir, kazanını da demokrasidir."