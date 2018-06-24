Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Oy kullanan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: 'Oy kullanan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: "Oy kullanan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine gelişiKılıçdaroğlu CHP Genel Merkezinde - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların açılmaya başlanmasının ardından seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti genel merkezine geldi - Kılıçdaroğlu: - "Sandığa gidip oy kullanan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, demokrasinin gereğini yaptılar" - "Güzel şeyler olacak Türkiye'de, yürekten inanıyorum ve biz yarın güzel bir Türkiye'ye umarım hep birlikte uyanmış olacağız"ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidip oy kullanan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, demokrasinin gereğini yaptılar." dedi.
Kılıçdaroğlu, sandıkların açılmaya başlanmasının ardından seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti genel merkezine geldi.Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, seslerinin geniş kitlelere ulaştırılmasında büyük fedakarlıklar gösteren basın mensuplarına teşekkür etti.Türkiye'nin bugün seçime gittiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidip oy kullanan bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum, demokrasinin gereğini yaptılar." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, oy kullanmanın, seçme ve seçilme hakkını kullanmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

- "Sandıkları terk etmeyin"Oy sayım işlemlerinin başladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarıma şunu açık ve net ifade ediyorum, demokrasiye inanıyorsanız, ki inanıyorsunuz, seçim süresince oylar kullanılırken orada durdunuz, dolayısıyla ıslak imzalı tutanaklar tutuluncaya ve birer örneği sizler tarafından alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz. Sandık başında olan kamu görevlilerine de şunu söylemek isterim. Siz devlet memurusunuz, bir siyasal partinin memuru değilsiniz. Tabi olduğunuz yasanın adı Devlet Memurları Kanunu. Dolayısıyla devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor."Kılıçdaroğlu, oy sayım işlemlerinin çok açık ve net, herkesin gözünün önünde yapılması gerektiğine işaret ederek, "Buna dikkat etmelerini isterim. Bu çerçevede şunu söyleyebilirim, bu süreci büyük bir sabırla, büyük bir itinayla sonlandırabilirsek güzel şeyler olacak Türkiye'de, buna yürekten inanıyorum. Biz, yarın güzel bir Türkiye'ye umarım hep birlikte uyanmış olacağız." diye konuştu.

Seçim Süresi Seçme ve Seçilme Hakkı Kamu Görevlileri Basın Mensupları Seçilme Hakkı 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı