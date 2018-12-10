Kılıçdaroğlu: 'Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan zamanında yayınlanmadı' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan zamanında yayınlanmadı" - TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın sunuşu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı - Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerine başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. (1)