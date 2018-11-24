Kılıçdaroğlu: 'Okul aile birliklerine yasal statü vermemiz gerekiyor' - ANKARA Haberi
Kılıçdaroğlu: "Okul aile birliklerine yasal statü vermemiz gerekiyor" - ANKARA - Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Hediye takdimi - Salondan detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - Kılıçdaroğlu'nun bir çocuğa sevgi göstermesiANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşmasına katıldı. "Bana biri çıkıp, 81 milyona sesleniyorum, bir Allah'ın kulu çıkıp 16 yılda eğitimin şu sorununu çözdüler desin."Okul aile birliklerine yasal statü vermemiz gerekiyor"