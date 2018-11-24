Kılıçdaroğlu: 'Öğretmen açığı var, öğretmen ataması yapmıyorsunuz' - ANKARA Haberi
Kılıçdaroğlu: "Öğretmen açığı var, öğretmen ataması yapmıyorsunuz" - ANKARA - Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşmasına katıldı. "153 bin 640 öğretmen açığı var. Dışarda öğretmen olarak atama bekleyen yüzbinlerce kişi var. Öğretmen açığı var, öğretmen ataması yapmıyorsunuz. Niçin, hangi gerekçeyle yapmıyorsunuz. Her alanda tasarruf olur ama eğitim alanında tasarruf olmaz""Özel okula yardım, devlet okuluna gelince yardım değil. Bu mudur devlet politikası. Kapatın Milli Eğitim Bakanlığını o zaman"