Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıktan Muharrem İnce çıktı

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( ANKARA ) ANKARA



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'nın Çukurambar semtindeki Arjantin İlkokulu'nda oy kullandığı 4173 nolu sandıktan Muharrem İnce 190 oyla birinci çıktı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ailesinin oy kullandığı Arjantin İlkokulu'ndaki 4173 nolu sandıktan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 190, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 9, İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener' e 34, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 11 oy çıktı.

