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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan yükselen patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklama - İSTANBUL Haberi

Kılıçdaroğlu'ndan yükselen patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklama - İSTANBUL Haberi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıKılıçdaroğlu'ndan yükselen patates ve soğan fiyatlarına ilişkin açıklama - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "16 yılda bu ülke saman, mercimek, fasulye, yulaf, canlı hayvan, et ithal etti, şimdi soğan ve patates ithal edecek. Bu kadar bereketli topraklar üzerinde üretim yapan insanların 5 - 10 kuruş kazanmasına hükümet engel oluyor. Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir, hükümet edenlerdir" - "Geldiğimiz nokta şudur, tarım üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Hükümet, büyük güçlerin, Batı'daki tarım lobisinin oyuncağı konumundadır"İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "16 yılda bu ülke saman, mercimek, fasulye, yulaf, canlı hayvan, et ithal etti, şimdi soğan ve patates ithal edecek. Bu kadar bereketli topraklar üzerinde üretim yapan insanların 5 - 10 kuruş kazanmasına hükümet engel oluyor. Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir, hükümet edenlerdir." dedi.
Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi esnafıyla bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Patates ve soğan fiyatlarının yükselmesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin bu ürünlerin ithalatına izin verileceğine ilişkin açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"16 yılda bu ülke saman ithal etti, mercimek ithal etti, fasulye ithal etti, yulaf ithal etti, canlı hayvan, et ithal etti, şimdi soğan ve patates ithal edecek. Akıl ve mantığın alacağı bir şey değil. Bu kadar bereketli topraklar üzerinde üretim yapan insanların 5 - 10 kuruş kazanmasına hükümet engel oluyor. Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir, hükümet edenlerdir. Bunlar hangi gerekçeyle gidip vatandaştan oy istiyorlar, emin olun ben de merak ediyorum. Bu memleketi bu hale kim getirdi? Soğan, patates ithal edecek ülke miyiz biz? Daha düne kadar patatesler, soğanlar derelere dökülüyordu, o zaman bu ülkede hükümet yok muydu? Aynı kişiler, aynı bakanlar vardı, aynı Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat vardı. Memleketi bu hale getirdiler, şimdi 'İthalat yapıyoruz.' Başka ülkelerin tarımına katkı yapıyorlar. Fransa'da boşuna şövalye nişanı vermediler bunlara o ülkenin tarımına katkıda bulunduğu için. Geldiğimiz nokta şudur, tarım üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Hükümet, büyük güçlerin, Batı'daki tarım lobisinin oyuncağı konumundadır."

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