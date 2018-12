Kılıçdaroğlu’ndan TTB’ye destek ziyareti

-TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ın açıklaması

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TTB’nin ‘savaş bir sağlık sorunudur’ diye bir görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz, yargılanma sürecini ise demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri yayımlayan ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin bu açıklamadan dolayı yarın yargılanmasına başlanacağı dava öncesinde Türk Tabipleri Birliği’ne destek ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’la görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin demokrasilerde önemli görevleri olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının sadece kendi alanlarıyla ilgili değil kendi alanlarını dolaylı olarak ilgilendiren diğer alanlarda da açıklama yapma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Hele tıp gibi insan sağlığı gibi hemen hemen hayatın her alanıyla bağlantı kurulabilecek bir alanda görüş beyan etmeleri kadar doğal hiçbir şey yoktur. Çevreden tutun yaralanan insanın acil servise gelmesine kadar bütün bu süreç içerisinde hekimler görüş bildireceklerdir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Bunu söyledi diye bir doktorun yargılanması hangi demokraside olabilir. Hekimin görevi zaten insanın hayatını kurmaktır. Bunun için yemin ediyor. Bunun için hekim önüne gelen kişiye kimliğini, inancını, yaşam tarzını sormuyor. Ona sorduğu soru sağlıkla ilgili şikayetin nedir? Onu iyileştirmek için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor” ifadelerini kullandı. “Savaş bir sağlık sorunudur” “Savaş bir sağlık sorunudur” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Yemen’e bakın, 5 milyon çocuk savaşın ortasında. İnsanlar birbirlerini kesiyor öldürüyor emperyal güçler onlara silah veriyor ölende öldürende Müslüman. 5 milyon çocuk o alanda. Suriye’ye Irak’a bakın. Bir doktorun bir hekimin bir hekim birliğinin bütün bu duyarlılıkları dikkate alarak görüş beyan etmesi kadar doğal ne olabilir. Siz neden görüş beyan ettiniz diye yargılanıyor arkadaşlarımız. Bu bir akıl tutulmasıdır. Elbetteki sivil toplum örgütleri sadece kendi alanlarıyla ilgili değil Türkiye’nin demokrasisiyle ilgili de görüşlerini beyan ederler. Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması konusunda neden bir önlem alınmıyor. Açıklama yaptı diye mahkemeye ama şiddet uygulandı diye yasal bir önlem alınmıyor. Bu çifte standardın gerekçesi ne? Bizi eleştirsin veya eleştirmesin kendi görüşünü kamuoyuyla paylaşan bütün sivil toplum kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına saygı duyduk saygı duymaya devam ediyoruz. TTB’nin ‘savaş bir sağlık sorunudur’ diye bir görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz, yargılanma sürecini ise demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz. Ne diye yargılayacaklar. Savaşı kim savunuyor. İnsanların öldürülmesini kim savunuyor. 21.yüzyılda savaşla ilgili bir cümle kurdu diye ‘savaş bir halk sağlığı sorunudur’ dedi diye doktorları yargılıyorsunuz. Kabul edilecek bir olay değil. Arkadaşlarım duruşmalar sırasında yanınızda olacaklar. Biz davanın bir an önce sonuçlanmasını ve Türkiye’nin bu hukuk garabetinden çıkmasını arzu ederiz.” “‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklamamızdan dolayı yargılanacağız” TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ise yarın 32. Ağır Ceza Mahkemesinde TTB’nin bir dönem önceki merkez konseyi üyesi 11 kişinin yargılanmaya başlayacağını belirterek, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklamalarından dolayı yargılanacaklarını ifade etti.

TTB’nin sağlığı sadece klinik olarak iyilik hali olarak görmediğini, sağlığın kişinin fiziksel psikolojik ve sosyal bir iyilik hali olduğunu kaydeden Adıyaman, bu sosyal iyilik haline girecek olan savaş karşıtı hastalık karşıtı salgınlar karşıtı bütün her şeyin TTB’nin öznesi olduğunu anlattı. Bu dönemde kendilerine destek olan siyasi partilerle görüşmeler yaptıklarını söyleyen Adıyaman, CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden randevu istediklerini kendilerini yarın ki mahkemeyle ilgili bilgilendirdiklerini ve bugün de İYİ Parti ile görüşeceklerini bildirdi.