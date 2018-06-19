Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti - İZMİR
- Kılıçdaroğlu'nun şehidin yakınlarına taziyede bulunması - Şehidin baba evinden ve taziyeye gelenlerden görüntüler - Kılıçdaroğlu'nun taziyeden sonra baba evinden ayrılması İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 'de şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Bir takım etkinliklere katılmak için kente gelen Kılıçdaroğlu, Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 20 yaşındaki Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in Torbalı ilçesindeki mahallesine gitti.İlk olarak taziye çadırındaki vatandaşla selamlaşan Kılıçdaroğlu daha sonra şehidin ailesinin bulunduğu eve geçti.Ev ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.