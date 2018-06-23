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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan parti bayraklarını asarken yaralanan CHP'li gence ziyaret - ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan parti bayraklarını asarken yaralanan CHP'li gence ziyaret - ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti - CHP'nin seçim bayrağını asarken yaralanan Mert Bektaş - Geçmiş olsun ziyareti - Kılıçdaroğlu'nun gencin bacağındaki alçıya imzasınıKılıçdaroğlu'ndan yaralanan CHP'li gence ziyaret - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti bayraklarını asarken meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mert Bektaş isimli genci evinde ziyaret ettiANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti bayraklarını asarken meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mert Bektaş isimli genci evinde ziyaret etti.Bektaş'ın, Keçiören Basınevleri Mahellesi'ndeki evine gelen Kılıçdaroğlu'na, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kendir ve Ankara milletvekili adayları eşlik etti.Ziyarette, Bektaş'la yakından ilgilenen Kılıçdaroğlu, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Talep üzerine, gencin bacağındaki alçıya imzasını atan Kılıçdaroğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek evden ayrıldı.

Trafik Kazası Geçmiş Olsun Milletvekili 

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