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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan, hükümete kömür eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan, hükümete kömür eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

( ANKARA - 1)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "2019'da bu ülkenin kadınları sizi sandığa gömecektir"- "Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu çalıştırmıyorlar. Zarar ettiriyorlar"- "Kömür ve enerji lobisine ülkeyi teslim ettiler" ANKARA

Toplantı Hükümet Grup Toplantısı 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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