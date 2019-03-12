Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması Haberi

Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması Haberi

açıklamadan görüntü

Fezleke Dolar Milyar Dolar 

-detay

( BURSA ) - "Hakkımda soruşturma açacaklarmış. Aç kardeşim, istediğin zaman aç" - "Boğazımızdan haram lokma girmediyse kimseden korkmayız" BURSA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında hazırlanan fezlekeyle alakalı konuştu.
Kılıçdaroğlu, "İstediğin zaman aç, ne zaman istiyorsan aç. Boğazımızdan haram lokma girmediyse kimseden korkmayız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da katıldığı bir programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Belediye seçimlerine bilmem kaç gün kaldı. Diyorlar ki, ‘Hakkında soruşturma açacağız’. Aç kardeşim. İstediğin zaman aç, ne zaman istiyorsan aç. Eğer boğazımızdan haram lokma girmediyse hiç kimseden korkmayız” dedi.
Yine aynı programda açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, “16 yılda Londra’daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti’nin ödediği faiz 149 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 149 milyar dolar Londra’daki bir tefeciye faiz ödüyorsa, AK Parti'li kardeşimin oturup düşünme vakti gelmiştir. Niçin, kimin faizi? Vergi desen tamam, borç desen tamam ama borç ödemek için borç alınıyorsa oturup düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teCumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı