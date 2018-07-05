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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti (2) - ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti (2) - ANKARA

- Eylül'ün babası Halil İbrahim Yağlıkara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve tokalaşma - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretinden detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılmasıKılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunduANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve İl Başkanı Rıfkı Güvener ile ailenin yaşadığı eve geldi.Burada, Eylül'ün babası Halil İbrahim ve annesi Şerife Yağlıkara'ya "başsağlığı" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Eylül için okunan duaya da eşlik eden Kılıçdaroğlu, Uzunbeyli Mahallesi Muhtarı Bülent Özalp ve bölge halkıyla da bir süre sohbet etti.Çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Eylül'ün ailesinin evinden ayrıldı.

Başsağlığı Taziye Ziyareti 

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