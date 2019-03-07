Kılıçdaroğlu, muhtarlarla bir araya geldi - ANKARA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi - Katılımcılardan detay görüntüler - Kılıçdaroğlu'nun katılımcılarla selamlaşması ve sohbet etmesi - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla bir araya geldi.
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