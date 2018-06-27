Kılıçdaroğlu: 'Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz" - ANKARA - CHP Genel Merkezi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Sevgili arkadaşım Muharrem İnce, 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarına talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz."