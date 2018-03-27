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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Kömür lobisine, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler' - TBMM

Kılıçdaroğlu: 'Kömür lobisine, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler' - TBMM

Kılıçdaroğlu: "Kömür lobisine, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler" - TBMM - CHP Grup toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu.
(3)"Kömür lobisine, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler. Eğer yabancı kömür lobisine Türkiye'yi teslim etmişseniz siz Türkiye'nin adamı değil, lobicilerin adamısınız""Man adası millileri bunlar. Paralar orada, servetler orada. Vergi de vermiyorlar. Man adası millileri kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyorlar. Sen kim bize milliyetçilik dersi vermek kim. Biz, Kuvayi Milliyeciyiz"

Milliyetçilik Toplantı 

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