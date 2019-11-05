Kılıçdaroğlu: 'Kayyumu nasıl ve hangi gerekçeyle atıyorsun?' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Kayyumu nasıl ve hangi gerekçeyle atıyorsun?" - ANKARA - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (3)"Kayyum atadın. Kayyumu nasıl ve hangi gerekçeyle atıyorsun sen. Bilmemiz lazım""(RTÜK Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici hakkında alınan karar) Kim seçmişti, TBMM . Kaç kişi seçmişti, 600 milletvekili. Kim düşürdü, 6 kişi düşürdü"
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