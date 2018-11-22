Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: '(Kayıt dışı istihdam) Bir iktidar bu konuda gerçekten samimiyse örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmış olur' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: '(Kayıt dışı istihdam) Bir iktidar bu konuda gerçekten samimiyse örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmış olur' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: "(Kayıt dışı istihdam) Bir iktidar bu konuda gerçekten samimiyse örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmış olur" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyareti - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın basın toplantısı düzenlemesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. (1)"Binlerce işçi kayıt dışı çalışmaya devam ediyor. kayıt dışı işçiliği önlemek istiyorsanız, bunun bir tek yolu var. Dünyada bilinen en geçerli en etkin yolu sendikalaşmaktır, örgütlenmektir. İşçiler örgütlenirse o işyerinde asla ve asla kayıt dışı ekonomi de olmaz, kayıt dışı istihdam da olmaz. Eğer bir iktidar bu konuda gerçekten samimiyse örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmış olur""(Asgari ücret) Biz daha önce seçim bildirgemizde de söylemiştik, 2 bin 200 lira olması konusunda."

Basın Toplantısı Toplantı Kayıt Dışı Kayıt Dışı Ekonomi Kayıt Dışı İstihdam 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
CHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu EylemCHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu Eylem
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı