Kılıçdaroğlu: '(Kayıt dışı istihdam) Bir iktidar bu konuda gerçekten samimiyse örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmış olur' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "(Kayıt dışı istihdam) Bir iktidar bu konuda gerçekten samimiyse örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmış olur" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyareti - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın basın toplantısı düzenlemesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. (1)"Binlerce işçi kayıt dışı çalışmaya devam ediyor. kayıt dışı işçiliği önlemek istiyorsanız, bunun bir tek yolu var. Dünyada bilinen en geçerli en etkin yolu sendikalaşmaktır, örgütlenmektir. İşçiler örgütlenirse o işyerinde asla ve asla kayıt dışı ekonomi de olmaz, kayıt dışı istihdam da olmaz. Eğer bir iktidar bu konuda gerçekten samimiyse örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmış olur""(Asgari ücret) Biz daha önce seçim bildirgemizde de söylemiştik, 2 bin 200 lira olması konusunda."