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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu ile görüştü

-Görüşmeden detay

Alışveriş Dış Politika Yerel Seçimler Siyasi Parti Basın Mensupları 

--Kılıçdaroğlu'nun konuşması
--Karamollaoğlu'nun konuşması
--Genel ve detay

( ANKARA )- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Bu seçimlerde genel bir ittifakın söz konusu olmadığını mümkün olduğu kadar biz her seçim bölgesinde seçime girme gayretinde olacağımızı ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman dirsek temasının yapılabileceğini ifade etmiştik" ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği konusu ele alındı. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin, “Türkiye’nin sorunlarını içinde bulunduğu durumu ekonomiyi dış politikayı olabildiğince ayrıntılarıyla değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı. “Bu seçimlerde genel bir ittifak söz konusu değil” Kılıçdaroğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu: “Elbette seçime gidiyoruz, seçime gittiğimiz atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadesi özellikle siyasiler için. Ümidimiz bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasi parti farklı görüşlere sahiptir ama bu farklılık bizim için bir zenginlik olmalı ama kamplaşma vesilesi olmamalı kanaatindeyiz. Bu seçimlerde genel bir ittifakın söz konusu olmadığını mümkün olduğu kadar biz her seçim bölgesinde seçime girme gayretinde olacağımızı ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman dirsek temasının yapılabileceğini ifade etmiştik. İnşallah bu seçimler memleketimiz için milletimiz için hayırlı olur.” (PLN-
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