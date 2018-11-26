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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu- Karamollaoğlu görüşmesi başladı Haberi

Kılıçdaroğlu- Karamollaoğlu görüşmesi başladı Haberi

Kılıçdaroğlu'nun SP'ye gelişi

Yerel Seçim 

-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.
Görüşmede Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun yerel seçimle ilgili ittifak konusunu ele alacak. Kılıçdaroğlu'nu SP Genel Merkezine gelişinde SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın karşıladı. Kılıçdaroğlu'na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. CHP daha önce de İYİ Parti ile yerel seçimle ilgili temaslarda bulunmuştu. (PLN-
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