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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Kanaat önderlerinin bu memlekete karşı sorumluluğu var' - MALATYA

Kılıçdaroğlu: 'Kanaat önderlerinin bu memlekete karşı sorumluluğu var' - MALATYA

Kılıçdaroğlu: "Kanaat önderlerinin bu memlekete karşı sorumluluğu var" - MALATYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondaki sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle selamlaşması - Toplantıdan detay - Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasıMALATYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

Sivil Toplum Kuruluşu Kanaat Önderleri Naat Sivil Toplum İş Dünyası 

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