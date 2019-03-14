Kılıçdaroğlu: 'Kanaat önderlerinin bu memlekete karşı sorumluluğu var' - MALATYA
Kılıçdaroğlu: "Kanaat önderlerinin bu memlekete karşı sorumluluğu var" - MALATYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondaki sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle selamlaşması - Toplantıdan detay - Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasıMALATYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
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