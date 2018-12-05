Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: ''Kadınlara (Benim görevim vereceğiniz her mücadelede size destek olmak'' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: ''Kadınlara (Benim görevim vereceğiniz her mücadelede size destek olmak'' - ANKARA

- 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile ilgili toplantı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na plaket verilmesi5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza atan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz"ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza atan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza attığını belirten Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçme ve Seçilme Hakkı Toplantı Devrim Seçilme Hakkı 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
CHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu EylemCHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu Eylem
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı