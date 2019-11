Kılıçdaroğlu İzmir’de kız öğrenci yurdu açılışına katıldı

-detaylar



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de 274 yatak kapasiteli Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağlar Belediyesi tarafından yaptırılan 274 yatak kapasiteli Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katıldı.

Törene ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve ilçe belediye başkanları ile İzmir milletvekilleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasını kız öğrencilerle birlikte yapan Kılıçdaroğlu, “Yeni bir siyaset başlatıyoruz. Herkesi kucaklayan, kavgadan uzak, dostlukla inşa edilmiş, doğruları söyleyen, yanlışa karşı duran, bunu yaparken yılmadan, kararlılıkla yanlış olduğun söyleyen bir siyaset anlayış ile yola çıktık ve yola devam ediyoruz. Yerelde çok güzel bir başarı sağladık. Sıra geldik 2. etaba. 2. etapta göreceksiniz; beyefendiyi aşağıya indireceğiz. Çocuklarımız için gençler için. Kutuplaşan, kavga çıkaran toplum istemiyoruz. Siyaset konusu, ‘neden çocuğuma 17 yıl yurt yapılmadı, neden yollarım, okulum iyi değil, neden verdiğim verginin hesabını alamıyorum’ olmalı. Gençler, sakız alırken otobüse binerken, ekmek alırken vergi veriyorsunuz. Vergi vermediğiniz sadece teneffüs ettiğiniz hava. Ona da vergi gelir mi bilmiyorum. Vergi veriyorsanız parayı harcayanların size hesap vermesi lazım” diye konuştu.

“Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur” Yurtta kalan kız öğrencilerin ailelerin gözlerinin arkada kalmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten de bu yurtta kalan kızlarımızın anneleri ve babaları üzülmesinler. Onlara sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız. Az önce onlarla kısa sohbet ettik. Bir kız kardeşimiz, ‘Üniversiteyi bitirdiğimizde iş bulacak mıyız?’ diyor. Umutsuzluğun geldiği bu nokta beni üzdü ve ‘bu sorunu aşmanın yolu üretmek’ dedim. ‘Üreten Türkiye’ diyoruz. Türkiye üretmeli. Üreteceğiz, istihdam alanları sağlayacağız ve gençlerimiz orada çalışacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılmaması lazım. Birlikte mücadele edebilirsek bütün sorunları aşarız. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Beraber çözeceğiz, birlikte çözeceğiz. Çünkü biz gençlerimize, kızlarımıza, erkeklerimize güveniyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onlar çalışıp ürettikçe yeni nesil daha güçlü Türkiye’yi daha yukarılara taşıyacaktır. Birlikte mücadele edeceğiz, eğer bir kavgaysa kavgayı birlikte yapacağız. Mutlaka Mustafa Kemal’in hedefini yakalayacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur.” “CHP bir yılda çözecek” Genç kızların okuması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Genç kızlarımı okudukça uygarlığı daha büyük adımlarla yakalamış olacağız. Kadının okuduğu bir toplumda eğitim düzeyinde sıçramayı gerçekleştiririz. Ancak gençlere şunu da söylemek istiyorum; hayatın her alanını dikkatle izleyeceksiniz, siyaset kurumunu yakında izlemelerini isterim. Siyaset toplumun sorunlarını çözmek için en önemli konulardan biri. Kıt kanaat gelirlerle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. ‘Yetim hakkı yememek’ diye bir kavram var. Hesap veren bir siyaset Türkiye’nin geleceğini sağlıklı çizen bir siyasettir. 17 yılda hala yurt sorunu çözülmediyse bunun ayıbı siyaset kurumudur. Siyaset kurumu bunu çözebilir. CHP bunu bir yılda çözecek. Gençlerimiz Türkiye’nin geleceği, umudu. Bizi aydınlık geleceğe taşıyacaklar. Her türlü desteği vermek zorundayız. Biz görevimizi yaparken hiçbir ayrım yapmayacağız. Kimliği inancı yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanlarımızı kucaklayacağız.” “Barınma en önemli ihtiyaçların başında geliyor” Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yurdun güvenli, konforlu, üst düzey fiziki sahip bu yurt olduğunu belirterek 8 kattan oluşan kız öğrenci yurdunun 91 odayla toplamda 274 öğrenciyi barındıracak şekilde inşa edildiğini kaydetti.

Soyer, “Yurdumuz; bilinçli, başarılı, topluma faydalı gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Öğrenciler için barınma en önemli ihtiyaçların başında geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerimizin yurt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. İzmir, öğrenim hayatı açısından öğrencilerin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler arasında ilk sıralarda geliyor. Bu bizim için büyük bir gurur. Bu gururu büyütmek ve iyi bir düzeye çıkartmak için gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda öğrencilerimize destek sunmayı görev edindik” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve protokol, kız öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti.



